По мнению Урсулы фон дер Ляйен, заморозка конфликта на Украине будет препятствовать инвестициям и восстановлению региона.

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против прекращения огня на Украине. По мнению еврочиновницы, это не приведет к прочному миру, а только заморозит конфликт на неопределенный срок.

«Прекращение огня, приводящее к замороженному конфликту, не принесет прочного мира... Прекращение огня было бы нестабильным и дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения, никто не стал бы заниматься инвестициями или восстановлением, конфликт мог бы вспыхнуть снова в любой момент», - заявила Урсула фон дер Ляйен.

По ее мнению, «справедливый» мир основан на формуле, которую ранее предложил президент Украины Владимир Зеленский, и предполагает вывод российских войск.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал вооружать киевский режим и после окончания спецоперации. В общении с журналистами Шольц заявил о необходимости предоставления Киеву гарантий безопасности и оснащения ВСУ современным западным оружием. Канцлер ФРГ также добавил, что в обозримом будущем Украина на станет членом НАТО.