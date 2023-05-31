В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Урсула фон дер Ляйен выступила против прекращения огня на Украине

Ян Брацкий
16:56 31.05.2023
По мнению Урсулы фон дер Ляйен, заморозка конфликта на Украине будет препятствовать инвестициям и восстановлению региона.
Урсула фон дер Ляйен выступила против прекращения огня на Украине
© Фото: Thomas Lohnes, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против прекращения огня на Украине. По мнению еврочиновницы, это не приведет к прочному миру, а только заморозит конфликт на неопределенный срок.

«Прекращение огня, приводящее к замороженному конфликту, не принесет прочного мира... Прекращение огня было бы нестабильным и дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения, никто не стал бы заниматься инвестициями или восстановлением, конфликт мог бы вспыхнуть снова в любой момент», - заявила Урсула фон дер Ляйен.

По ее мнению, «справедливый» мир основан на формуле, которую ранее предложил президент Украины Владимир Зеленский, и предполагает вывод российских войск.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал вооружать киевский режим и после окончания спецоперации. В общении с журналистами Шольц заявил о необходимости предоставления Киеву гарантий безопасности и оснащения ВСУ современным западным оружием. Канцлер ФРГ также добавил, что в обозримом будущем Украина на станет членом НАТО.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.