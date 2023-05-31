В Латвии выбрали гомосексуалиста президентом страны

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Парламент Латвии избрал гомосексуалиста Эдгарса Ринкевичса президентом страны.

Ринкевичс был выбран в третьем туре. Его поддержали 52 латвийских депутата, против было 35 парламентариев. Всего же для того, чтобы стать президентом, надо было набрать как минимум 51 голос.

Согласно конституции Латвии, следующие выборы должны состояться через четыре года, и тогда граждане страны получат шанс на избрание президента, предпочитающего более традиционный образ жизни.

Ранее Ринкевичс был известен своими многократными антироссийскими заявлениями, так что можно сказать, что его избрание дало русофобским силам в стране дополнительное очко.

Ранее сообщалось, что в Латвии завели четыре уголовных дела за празднование 9 Мая.