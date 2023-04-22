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Захарова уточнила, что из России высылают более 20 дипломатов Германии

Максим Крюков
15:10 22.04.2023
Ранее в МИД России сообщили, что официальный Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Евгения Новоженина, РИА Новости
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Более 20 немецких дипломатов высылают из посольства Германии в России. Об этом в разговоре со «Звездой» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она также раскрыла вранье Берлина касательно высылки наших дипломатов. По ее словам, изначально власти ФРГ заранее уведомили РФ, что действительно вышлют наших дипломатов, однако попросили никому не говорить об этом.

Затем, примерно три недели назад, в немецких СМИ появились новости об этом. Со слов Захаровой, власти сами же и слили информацию журналистам.

При этом официально власти Германии после этого начали все отрицать, что никого высылать не будут. То есть получилась ситуация, когда Берлин сам же предупреждает Москву о грядущей высылке, но на публику говорит, что ее не будет. И в итоге все равно ее совершает.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Берлин принял решение о массовой высылке дипломатов РФ. Таким образом, власти ФРГ проводят курс на разрушение двусторонних отношений, считают в МИД России. Москва в качестве ответной меры приняла решение о зеркальной высылке из России немецких дипломатов, посла Германии уже уведомили.

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