В Киеве задержали 9 человек за съемку работы ПВО

В СБУ передали семь женщин и двух мужчин.

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В Киеве задержали девять человек в возрасте от 23 до 49 лет из-за публикации в социальных сетях кадров работы системы противовоздушной обороны. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции украинской столицы.

Отмечается, что семь женщин и двое мужчин своими действиями могли раскрыть специфику работы ПВО. Задержанных передали в Службу безопасности Украины для выяснения обстоятельств.

Напомним, накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Киеве гиперзвуковым оружием был поражен зенитно-ракетный комплекс американского производства Patriot. Кроме того, за последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Николаеве и Тернополе.

Глава оборонного ведомства отметил, что российские военные постоянно отслеживают пути и объемы поставок западного вооружения Украине. При выявлении наносятся удары.