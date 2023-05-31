Песков заявил, что не видел играющего в компьютерные игры Путина

Накануне президент пошутил, что играет в будние дни, а не по выходным.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что никогда не видел, чтобы Владимир Путин играл в компьютерные игры. По его словам, он ничего не знает о подобных увлечениях главы государства.

«Мне неизвестно, чтобы президент играл в компьютерные игры. Никогда не видел этого и не слышал этого от него», - сказал официальный представитель Кремля.

Накануне Владимир Путин посетил выставку, посвященную креативной экономике. Общаясь с разработчикам видеоигр, он в шутку заявил, что играет в будние дни, а не по выходным.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, какое компьютерное оборудование установлено у президента. По его словам, оно соответствует необходимому уровню безопасности. Также пресс-секретарь главы государства сообщал, что Владимир Путин пользуется Интернетом, однако смартфона у него нет.

Сам президент заявлял, что не пользуется смартфоном, потому что у него есть другие более комфортные способы связи. Глава государства добавил, что ему намного легче «снять трубку специальной связи» и ему «найдут любого абонента».