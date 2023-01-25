Песков заявил о правильном компьютерном оборудовании Путина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, какое компьютерное оборудование у Владимира Путина.

У главы государства оборудование соответствует необходимому уровню безопасности, отметил представитель Кремля.

«Правильное, с соответствующим уровнем безопасности», - сказал Песков.

Такой вопрос представители прессы задали на фоне сообщений о том, что белорусский коллега Владимира Путина Александр Лукашенко поменял свой компьютер Apple на ПК отечественной марки.

Ранее Песков рассказывал, что у Путина нет смартфона. При этом, отмечал пресс-секретарь главы государства, он пользуется Интернетом.