Песков заявил о правильном компьютерном оборудовании Путина
У российского лидера оборудование соответствует необходимому уровню безопасности, отметил представитель Кремля.
© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, GlobalLookPress
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, какое компьютерное оборудование у Владимира Путина.
У главы государства оборудование соответствует необходимому уровню безопасности, отметил представитель Кремля.
«Правильное, с соответствующим уровнем безопасности», - сказал Песков.
Такой вопрос представители прессы задали на фоне сообщений о том, что белорусский коллега Владимира Путина Александр Лукашенко поменял свой компьютер Apple на ПК отечественной марки.
Ранее Песков рассказывал, что у Путина нет смартфона. При этом, отмечал пресс-секретарь главы государства, он пользуется Интернетом.