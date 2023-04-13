Пожизненное заключение и иски на 22 млн рублей: как прошло заседание по делу «казанского стрелка»
В ходе судебного разбирательства пострадавшими были признаны 667 человек, 139 получили тяжкий вред здоровью. Гражданские иски по возмещению морального вреда удовлетворены на общую сумму 22 миллиона вместо 121 миллиона рублей
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Верховный суд Республики Татарстан вынес приговор по делу так называемого «казанского стрелка» Ильназа Галявиева, совершившему 11 мая 2021 года нападение на гимназию №175 в Казани.
Тогда погибли девять человек, среди которых семь детей и две учительницы. Галявиеву вынесена высшая мера наказания согласно законодательству Российской Федерации - пожизненное лишение свободы.
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