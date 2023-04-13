Пожизненное заключение и иски на 22 млн рублей: как прошло заседание по делу «казанского стрелка»

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Корреспондент «Звезды» Елена Горбунчикова побывала в суде. Она рассказала, что пострадавшими были признаны 667 человек, 139 получили тяжкий вред здоровью. На оглашение приговора Верховного суда пришли не только представители СМИ, но и родственники и родители погибших детей.

«Суд признал Галявиева виновным по всем пяти статьям и назначил ему пожизненное наказание и плюс штраф в 200 тысяч рублей. Свое пожизненное наказание он будет отрабатывать в колонии особого режима», - рассказала она.

Сообщается, что подсудимому в ходе судебного заседания было назначено несколько психиатрических экспертиз. В итоге Галявиев был признан вменяемым на момент совершения преступления.

Гражданские иски по возмещению морального ущерба удовлетворены лишь частично - на общую сумму 22 миллиона рублей. Хотя изначально была обозначена сумма в 121 миллион рублей. У Ильназа Галявиева есть 15 суток на оспаривание приговора суда.