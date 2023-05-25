В Росздравнадзоре сообщили, что в России нет дефицита контактных линз

Ранее компания Johnson & Johnson предупредила, что приостанавливает поставку товара в РФ.

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В России нет дефицита контактных линз, несмотря на прекращение поставок товара компании Johnson & Johnson. Об этом заявил Росздравнадзор в своем Telegram-канале.

«Признака дефицита медицинского изделия "Контактные линзы" в Российской Федерации не зафиксировано», - говорится в сообщение.

Ранее ситуацию с контактными линзами прокомментировали в Минпромторге РФ. В ведомстве отметили, что ряд стран не планирует прекращать поставки линз в Россию.