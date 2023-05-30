Небензя: ответ РФ на любые атаки Киева на ЗАЭС и Энергодар будет предельно жестким

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Предложения гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по Запорожской АЭС соответствуют мерам, которые предпринимает Россия. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Предложения господина Гросси по обеспечению безопасности станции соответствуют тем мерам, которые мы и так уже давно осуществляем <...> Так, с территории ЗАЭС никаких атак никогда не было. На станции никогда не размещались тяжелые вооружения и боеприпасы», - приводит РИА Новости слова постпреда.

Меду тем, Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки официального Киева по Запорожской АЭС, линиям электропередач, ведущим к станции, а также Энергодару, предупредил Небензя. Ранее Гросси, выступая в Совбезе ООН, назвал ситуацию с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС крайне хрупкой. Гендиректор МАГАТЭ призвал минимизировать любую возможность ядерного инцидента на ЗАЭС.

На прошлой неделе в связи с отключением последней высоковольтной линии классом напряжения 750 киловольт Запорожская АЭС перешла на дизельные генераторы. При этом, радиационный фон на площадке станции остается в норме.