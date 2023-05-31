Армия Литовкин: уничтожение последнего боевого корабля Киева имело психологический эффект Последний боевой корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко» был уничтожен 29 мая на месте стоянки в Одессе. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Mil.gov.ua, CC BY 4.0, GlobalLookPress Читайте нас на: Уничтожение в порту Одессы последнего боевого корабля Военно-морских сил (ВМС) Украины «Юрий Олефиренко» имеет морально-психологический эффект, считает военный эксперт Виктор Литовкин. «Безусловно, морально-психологический и морально-политический эффект есть. Страна, которая имеет выход к Черному морю, пока имеет выход к Черному морю, потеряла последний боевой корабль. Но это, конечно, должно оказать морально-психологическое воздействие и на население Украины, и на Вооруженные силы Украины», - сказал он. Сегодня Минобороны России сообщило, что украинский корабль был уничтожен 29 мая российским высокоточным оружием на месте стоянки военных кораблей в одесском порту. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика