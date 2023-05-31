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Литовкин: уничтожение последнего боевого корабля Киева имело психологический эффект

14:27 31.05.2023
Последний боевой корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко» был уничтожен 29 мая на месте стоянки в Одессе.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Mil.gov.ua, CC BY 4.0, GlobalLookPress
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Уничтожение в порту Одессы последнего боевого корабля Военно-морских сил (ВМС) Украины «Юрий Олефиренко» имеет морально-психологический эффект, считает военный эксперт Виктор Литовкин.

«Безусловно, морально-психологический и морально-политический эффект есть. Страна, которая имеет выход к Черному морю, пока имеет выход к Черному морю, потеряла последний боевой корабль. Но это, конечно, должно оказать морально-психологическое воздействие и на население Украины, и на Вооруженные силы Украины», - сказал он.

Сегодня Минобороны России сообщило, что украинский корабль был уничтожен 29 мая российским высокоточным оружием на месте стоянки военных кораблей в одесском порту.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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