Армия Армия Армия

Корреспондент «Звезды» стал свидетелем артиллерийской дуэли в зоне спецоперации

Игорь Лапик
10:47 31.05.2023
На данном участке артдуэли не прекращаются ни на день, наши бойцы в ответ используют не только минометы и орудия, но и дроны с гранатами.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Съемочная группа «Звезды» стала свидетелем артиллерийской дуэли во время записи сюжета в зоне специальной военной операции. На видеозаписи корреспондент Игорь Лапик идет по разрушенному в ходе боевых действий селу и рассказывает о происходящем.

«Линия уже давно находится между украинскими и нашими войсками», - говорит Лапик.

В этот момент слышен взрыв, корреспондент наклоняется к земле, далее бежит в убежище, а следом за ним движется оператор.

Немного переждав в укрытии, журналисты встречаются с нашими военнослужащими - операторами квадрокоптеров. Они подвешивают гранату Ф-1 и отправляют дрон в полет в сторону неприятеля.

Ранее Минобороны показало кадры работы вертолета Ка-52 «Аллигатор» на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:13 В стране и мире
До пяти человек выросло число жертв обстрела поселка Карпаты в ЛНР
09:55 Спорт
Косово требует оштрафовать Джоковича за фразу про сердце Сербии
07:54 В стране и мире
Власти Белгородской области начнут вывозить детей из Шебекино после очередного обстрела
07:25 В стране и мире
МВД РФ объявило в розыск украинских генералов, обвиняемых в гибели более 500 жителей Донбасса
06:14 Армия
ВКС России нанесли удар по 1-й бригаде спецназначения Украины
Популярное
Американский ученый заявил, что инопланетяне давно прилетели и остались на Земле
Слава «сбежала» из клиники после госпитализации в Москве
Видео
Путин заявил, что территорию, которая называется Украиной, контролировали люди, руководимые Западом
Булгакова на Украине переименовали в выдающегося киевлянина
Видео
В Ростове-на-Дону обрушилась трибуна с людьми
Видео
Водитель BMW сбил троих пешеходов у колледжа в Мытищах
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.