Корреспондент «Звезды» стал свидетелем артиллерийской дуэли в зоне спецоперации
Съемочная группа «Звезды» стала свидетелем артиллерийской дуэли во время записи сюжета в зоне специальной военной операции. На видеозаписи корреспондент Игорь Лапик идет по разрушенному в ходе боевых действий селу и рассказывает о происходящем.
«Линия уже давно находится между украинскими и нашими войсками», - говорит Лапик.
В этот момент слышен взрыв, корреспондент наклоняется к земле, далее бежит в убежище, а следом за ним движется оператор.
Немного переждав в укрытии, журналисты встречаются с нашими военнослужащими - операторами квадрокоптеров. Они подвешивают гранату Ф-1 и отправляют дрон в полет в сторону неприятеля.
Ранее Минобороны показало кадры работы вертолета Ка-52 «Аллигатор» на Краснолиманском направлении.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.