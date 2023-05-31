Корреспондент «Звезды» стал свидетелем артиллерийской дуэли в зоне спецоперации

На данном участке артдуэли не прекращаются ни на день, наши бойцы в ответ используют не только минометы и орудия, но и дроны с гранатами.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Съемочная группа «Звезды» стала свидетелем артиллерийской дуэли во время записи сюжета в зоне специальной военной операции. На видеозаписи корреспондент Игорь Лапик идет по разрушенному в ходе боевых действий селу и рассказывает о происходящем.

«Линия уже давно находится между украинскими и нашими войсками», - говорит Лапик.

В этот момент слышен взрыв, корреспондент наклоняется к земле, далее бежит в убежище, а следом за ним движется оператор.

Немного переждав в укрытии, журналисты встречаются с нашими военнослужащими - операторами квадрокоптеров. Они подвешивают гранату Ф-1 и отправляют дрон в полет в сторону неприятеля.

Ранее Минобороны показало кадры работы вертолета Ка-52 «Аллигатор» на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.