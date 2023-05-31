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Боевики пытались достать журналистов «Звезды» минометным огнем, но потерпели неудачу

Игорь Лапик
11:27 31.05.2023
Вокруг гремят разрывы - съемочная группа, пригибаясь, спешно движется в сторону укрытия и в конце концов занимает его, оказываясь в относительной безопасности. 
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Северское направление. Вместе с сопровождающим съемочная группа «Звезды» движется к позициям 123-й бригады на линии боевого соприкосновения. Вокруг следы боев. Разрушенные здания.  

Рядом ложатся вражеские мины - погода ясная, и неприятель все видит с беспилотников. Журналисты нашего канала двигаются на минометную позицию. Рядом идет артиллерийская дуэль - российские бойцы работают по украинским позициям, неприятель отвечает.

Минометчики бьют по украинским боевикам по артиллерийским меркам почти в упор. 

«Выстрел! И вот наши работают по вражеским позициям из 120-миллиметрового миномета, бойцы говорят, что ответка может прилететь после выхода за 15 секунд, поэтому спешим в укрытие как можно быстрее», - прокомментировал корреспондент «Звезды» Игорь Лапик. 

Вражеский ответ не заставляет себя ждать. Вокруг гремят разрывы - съемочная группа, пригибаясь, спешно движется в сторону укрытия и в конце концов занимает его, оказываясь в относительной безопасности. 

Ранее наш телеканал показал кадры объективного контроля работы российской артиллерии с беспилотника. Украинский боевик отчаянно работал лопатой, пытаясь углубить свой окоп, но опоздал и исчез в яркой вспышке разрыва.  

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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