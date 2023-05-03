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«Прошу прощения!»: доставщик взрывчатки в Крым Петранов раскаялся, увидев сотрудников ФСБ

Анна Касаткина
10:59 03.05.2023
ФСБ России раскрыла группу агентов, планировавших в Крыму серию терактов, включая покушения на руководство республики.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ФСБ РФ
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Доставщик взрывчатки для организации терактов в Крыму, гражданин Украины и Болгарии Петранов при задержании попытался извиниться перед правоохранителями. Кадры задержания показал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Нет, я прошу прощения!» - воскликнул Петранов, когда сотрудники повели его в служебный автомобиль.

ФСБ России ранее разоблачила группу агентов из граждан России и Украины, которые были завербованы Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и готовили ряд терактов, включая покушение на главу Крыма. Раскрыты также роли Петранова и гражданки Украины Марины Матущак - они занимались организацией доставки в Крым взрывчатки.

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