В стране и мире «Прошу прощения!»: доставщик взрывчатки в Крым Петранов раскаялся, увидев сотрудников ФСБ Анна Касаткина ФСБ России раскрыла группу агентов, планировавших в Крыму серию терактов, включая покушения на руководство республики. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ФСБ РФ Читайте нас на: Доставщик взрывчатки для организации терактов в Крыму, гражданин Украины и Болгарии Петранов при задержании попытался извиниться перед правоохранителями. Кадры задержания показал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «Нет, я прошу прощения!» - воскликнул Петранов, когда сотрудники повели его в служебный автомобиль. ФСБ России ранее разоблачила группу агентов из граждан России и Украины, которые были завербованы Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и готовили ряд терактов, включая покушение на главу Крыма. Раскрыты также роли Петранова и гражданки Украины Марины Матущак - они занимались организацией доставки в Крым взрывчатки. Экспертное мнение и аналитика