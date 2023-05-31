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Глава NASA Нельсон назвал возможную дату прилета людей на Марс

Анна Касаткина
00:46 31.05.2023
По словам Билла Нельсона, экспедиция займет порядка десяти лет.
Глава NASA Нельсон назвал возможную дату прилета людей на Марс
© Фото: NASA, GlobalLookPress
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Люди могли бы достичь Марса к 2040 году. Об этом заявил в беседе с El Mundo глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

«В 2040 году, осталось всего 17 лет», - ответил он на соответствующий вопрос.

Нельсон отметил, что для того, чтобы достичь Луны требуется три-четыре дня, Марс же намного дальше - на преодоление пути до «красной планеты» потребуется семь-восемь лет. После этого, по его словам, на планете придется остаться еще на пару лет, чтобы дождаться расположения планет, которое позволит отправиться в обратное путешествие продолжительностью от шести до восьми месяцев.

«Нам еще многое предстоит разработать, чтобы сохранить жизнь людям, отправляющимся на Марс», - добавил Нельсон.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов выразил надежду, что совместной работой с РФ для полетов на Марс заинтересуется КНР. Он также рассказал, что Россия и Китай будут сотрудничать в проекте по запуску научной лунной станции.

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