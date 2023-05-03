Спецназ ЦВО обнаружил скопление боевиков и сбросил на них гранату с квадрокоптера

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Съемочная группа «Звезды» показала работу спецназа Центрального военного округа. На кадрах военнослужащие поднимают в небо дрон с двумя осколочными боеприпасами от гранатомета. Оператор квадрокоптера обнаруживает в лесу вражеские позиции и производит сброс прямо на скопление украинских националистов. Вторая граната также ложится точно в цель.

На записи реальная боевая охота бойцов спецподразделения группировки «Центр». Во время еще одного захода квадрокоптера боеприпас падает прямо в неприятельский блиндаж. Спецназ «Отважных» с помощью всего одного дрона уничтожил до десятка боевиков и посеял панику в рядах уцелевших.

Свои навыки воины оттачивают на полигоне в тыловой зоне СВО. Один из дронов несет на себе термобарические заряды, которые нужно скинуть в нужную зону. А FPV-дрон камикадзе способен поднять заряд от ручного противотанкового гранатомета. Изображение с камеры выводится на специальные очки, в которых работает оператор. Он наводит летающий боеприпас на учебную цель.

Спецназовцы осваивают все виды дронов, в том числе те, с помощью которых хорошо проводить разведку и корректировать огонь артиллерии. Бойцы используют беспилотники с мощным зумом с 200-кратным увеличением. Поэтому, чтобы обнаруживать вражеские цели, не обязательно лететь за линию фронта, можно поднять его высоко где-то рядом и наблюдать за неприятелем с помощью мощной оптики.

Также спецназовцы совершенствуют навыки боя на пересеченной местности. Бойцы работают двойками и тройками, оттачивают навыки штурма на открытой местности, фактически в голом поле. Но такой опыт необходим, потому что подобные ситуации постоянно происходят в зоне проведения СВО.

«Уничтожаем противника планомерно, работаем. Он никогда не ожидает, что ему группа спецназа зайдет в тыл, поэтому наше появление - это неожиданность для него и очень большой страх. Встречали польских наемников, встречали даже афроамериканцев неоднократно. То есть у них собралась очень обширная компания. Страдает из-за этого взаимодействие их, а мы действуем четко и слаженно», - рассказал командир группы спецназа с позывным Дунай.

В составе «Отважных» очень эффективно действуют снайперы, имеющие за плечами опыт боевых действий в Сирии. Спецназ действует всегда на острие — как на линии фронта, так и в тылу врага, малым числом нанося врагу ощутимые удары. За весомый вклад в нашу победу в этот раз наградили сразу 17 военнослужащих бригады спецназа ЦВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.