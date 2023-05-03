В зоне СВО провели телемост между бойцами ВДВ и их земляками из Псковской области
В зоне проведения специальной военной операции состоялся телемост между бойцами ВДВ и их родными, а также ветеранами Вооруженных сил из Псковской области. Об этом сообщает Минобороны России.
«Десантники обменялись с родственниками приветственными словами, после чего рассказали друг другу о событиях, произошедших в их жизни за время разлуки. Также родные и близкие военнослужащих выразили слова поддержки и надежды на скорейшее возвращение своих защитников домой», - говорится в сообщении.
Ветераны же выступили старшими наставниками для участников специальной военной операции. Как отметили в МО РФ, эта связь поколений крайне важна для поддержания боевого духа.
В российском оборонном ведомстве заметили, что телемосты проводятся регулярно для более тесного взаимодействия семей бойцов и командования соединений и воинских частей.
Также сообщает, что подобный телемост недавно провели и в Уссурийске.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.