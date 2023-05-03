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В зоне СВО провели телемост между бойцами ВДВ и их земляками из Псковской области

10:39 03.05.2023
В телемосте участвовали как родные и близкие военнослужащих, так и ветераны Вооруженных сил России из Псковской области.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В зоне проведения специальной военной операции состоялся телемост между бойцами ВДВ и их родными, а также ветеранами Вооруженных сил из Псковской области. Об этом сообщает Минобороны России. 

«Десантники обменялись с родственниками приветственными словами, после чего рассказали друг другу о событиях, произошедших в их жизни за время разлуки. Также родные и близкие военнослужащих выразили слова поддержки и надежды на скорейшее возвращение своих защитников домой», - говорится в сообщении. 

Ветераны же выступили старшими наставниками для участников специальной военной операции. Как отметили в МО РФ, эта связь поколений крайне важна для поддержания боевого духа. 

В российском оборонном ведомстве заметили, что телемосты проводятся регулярно для более тесного взаимодействия семей бойцов и командования соединений и воинских частей. 

Также сообщает, что подобный телемост недавно провели и в Уссурийске

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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