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В многоэтажном доме в Новой Москве прогремел взрыв

Дмитрий Трунов
06:12 30.05.2023
В доме на 25-м этаже выбиты стекла, МЧС выясняет причины.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сотрудники МЧС выясняют, что стало причиной взрыва в Новой Москве, где в многоэтажном доме выбиты стекла. Об этом нам сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

Инцидент произошел на улице Атласова, дом 11. По словам пожарных, выбито остекление на 25-м этаже. После вскрытия квартиры признаков возгорания не обнаружено.

Сейчас спасатели устанавливают причину случившегося. На месте находится полиция. Очевидцы рассказали, что в момент инцидента был слышен звук взрыва.

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