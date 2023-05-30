В многоэтажном доме в Новой Москве прогремел взрыв

В доме на 25-м этаже выбиты стекла, МЧС выясняет причины.

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Сотрудники МЧС выясняют, что стало причиной взрыва в Новой Москве, где в многоэтажном доме выбиты стекла. Об этом нам сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

Инцидент произошел на улице Атласова, дом 11. По словам пожарных, выбито остекление на 25-м этаже. После вскрытия квартиры признаков возгорания не обнаружено.

Сейчас спасатели устанавливают причину случившегося. На месте находится полиция. Очевидцы рассказали, что в момент инцидента был слышен звук взрыва.