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Побит рекорд по количеству одновременно находящихся на орбите Земли людей

Дмитрий Трунов
07:16 30.05.2023
Теперь там находится 17 человек. Предыдущий рекорд был установлен 16 сентября 2021 года. Тогда на орбите одновременно оказались 14 человек.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Cfoto, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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После запуска китайского корабля «Шэньчжоу-16» с тремя тайконавтами на борту побит рекорд по одновременному пребыванию людей на орбите Земли. Теперь там находится 17 человек. Предыдущий рекорд был установлен 16 сентября 2021 года. Тогда на орбите одновременно оказались 14 человек.

До 2021 года рекорд держался четверть века. В марте 1995 года на орбите одновременно находились 13 человек.

Сейчас на корабле «Шэньчжоу-16» находятся три китайских космонавта, еще трое - на станции «Тяньгун», они вскоре должны вернуться на Землю. На МКС находится 11 человек: экипажи российского корабля «Союз МС-23», американского Crew Dragon и частной миссии компании Axiom Space AX-2.

Пуск «Шэньчжоу-16» прошел в 9:31 по пекинскому времени (04:31 мск) с космодрома Цзюцюань на севере страны. Планируется, что на орбитальной станции «Тяньгун» экипаж из трех человек заменит предыдущий. Это станет второй за историю китайской орбитальной станции ротацией экипажей.

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