Пилотируемый корабль «Шэньчжоу-16» с тремя тайконавтами на борту вышел на орбиту

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Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-16» с тремя тайконавтами на борту отправился к орбитальной станции к космодрома Цзюцюань на севере страны. Запуск транслировало Центральное телевидение Китая.

Пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» состоялся в 9.31 по пекинскому времени (4.31 мск). «Шэньчжоу-16» вышел точно на заданную орбиту и функционирует в штатном режиме, сообщил глава центра запусков космодрома Цзюцюань Цзоу Липэн.

Ожидается, что тайконавты пробудут на орбитальной станции пять месяцев и вернуться на Землю в ноябре. В миссии участвуют командир экипажа генерал-майор Цзин Хайпэн, который отправился в космос уже в четвертый раз, а также инженер Чжу Янчжу и специалист по полезной нагрузке Гуй Хайчао, для которых этот запуск первый. На орбите экипажу предстоит провести различные научные эксперименты, проследить за технической исправностью орбитального объекта, обеспечить стыковку с ним и отстыковку космического грузовика «Тяньчжоу». Запланированы также выходы в открытый космос.

Ранее с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-23». На Международную космическую станцию корабль доставил более 2,5 тонны грузов.