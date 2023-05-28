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Спасатели пошутили пожар в ресторане в парке «Зарядье»

Ирина Елагина
11:24 28.05.2023
Площадь возгорания в здании на территории парка составила всего 5 «квадратов», но из-за задымления эвакуировались 60 человек.
Спасатели пошутили пожар в ресторане в парке «Зарядье»
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Пожарные подразделения Москвы оперативно справились с огнем на территории столичного парка «Зарядье» 28 мая.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по г. Москве, информация по адресу ул. Варварка, 6 о возгорании поступила в 10:14.

«В "Зарядье" происходило загорание в административном здании на площади 5 квадратов. В 10.51 возгорание локализовано, сведений о пострадавших не поступало», - сообщили «Звезде» в ведомстве.

Еще до прибытия пожарных расчетов из-за угрозы задымления из 3-этажного административного корпуса эвакуировались порядка 60 человек. В 11:04 МЧС сообщило о полной ликвидации пожара. Информации о пострадавших не поступало.

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