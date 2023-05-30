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Расчет УР-77 уничтожил боевиков и мощным взрывом проделал проход в минном поле в районе Кременной

05:00 30.05.2023
Выстрел из установки разминирования не оставил боевикам ни единого шанса выжить.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Расчет установки разминирования УР-77 «Метеорит» Воздушно-десантных войск уничтожил опорный пункт националистов в районе Кременной. Кадры боевой работы расчета установки в зоне спецоперации публикует Минобороны России.

Расчет УР-77 получил задачу выдвинуться в район, проделать проход в минно-взрывных заграждениях противника и уничтожить личный состав украинских боевиков в опорном пункте.

После разведки расчет под прикрытием бронегруппы выдвинулся на указанный рубеж. Саперы-десантники первым выстрелом уничтожили укрытую пехоту ВСУ в опорном пункте, не дав боевикам ни единого шанса выжить. Сменив позицию, бойцы приступили к проделыванию проходов в минных полях для движения техники, поддерживающей штурмовые подразделения. Мощный взрыв после пуска установки по минному полю проделал широкий проход в минно-взрывных заграждениях.

Ранее в Минобороны России показали, как расчет миномета «Тюльпан» уничтожил командно-наблюдательный пункт украинских боевиков в многоэтажном здании. Самый мощный в мире миномет калибром с корректируемыми боеприпасами «Смельчак» использовался для гарантированного поражения цели.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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