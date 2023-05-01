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Украинские националисты выпустили 23 снаряда по Донецку в течение часа

Максим Крюков
02:22 01.05.2023
В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики вели обстрел из орудий калибром 152 и 155 мм.
Украинские националисты выпустили 23 снаряда по Донецку в течение часа
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Вооруженные формирования украинских националистов семь раз обстреливали разные районы Донецка в течение часа. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«00:10 - н.п. Тоненькое - г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 00:15 - н.п. Орловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Спустя 15 минут украинские боевики снова ударили по Киевскому району города, выпустив 3 снаряда калибром «натовского» образца 155 миллиметров. После чего обстрелам подвергся Петровский район. Отмечается, что было выпущено 14 снарядов калибром 152 и 155 мм.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее стало известно, что Донецк и другие города и поселки на территории ДНР 48 раз в течение 29 апреля подвергались обстрелам со стороны украинских боевиков. По подсчетам представительства, радикалы использовали при артиллерийских ударах 237 боеприпасов.

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