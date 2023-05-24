Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-23» стартовала с Байконура

Стыковка корабля с МКС намечена на 19.21 по московскому времени, он проведет на орбите 189 суток.

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Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур, чтобы отправить к Международной космической станции грузовой корабль «Прогресс МС-23». Ожидается, что он доставит на станцию более 2,5 тонны грузов.

В числе доставляемых на орбиту грузов имеется рабочее место для открытого космоса и бауманский наноспутник, а также топливо, сжатые газы и другие необходимые для экипажа вещи.

Планируется, что ракета-носитель через несколько минут вывезет грузовой корабль на околоземную орбиту, после чего начнется самостоятельный полет к Международной космической станции.

Стыковка намечена на 19.21 по московскому времени. На орбите корабль должен провести 189 суток.

Ранее мы показывали кадры установки на старт «Союза-2.1а» со спутником «Кондор».