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Расчет миномета «Тюльпан» поразил украинский командно-наблюдательный пункт в многоэтажке

07:06 29.05.2023
Вооруженные «Тюльпанами» артиллерийские подразделения находятся на передовой спецоперации с первых дней.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Расчет миномета «Тюльпан» уничтожил командно-наблюдательный пункт украинских боевиков в многоэтажном здании. Самый мощный в мире миномет калибром 240 миллиметров с корректируемыми боеприпасами «Смельчак» использовался для гарантированного поражения цели.

Как отметил командир расчета «Тюльпана» с позывным «Связист», по зданиям орудие работает редко, в основном это лесопосадки, транши, окопы, блиндажи, доты. Военнослужащие используют различные типы снарядов, их выбор зависит от цели, которую необходимо поразить.

«Это заряд мина 3Ф2 - в простонародье называемая «Дельфин». Дальность ее полета до девяти километров, имеет три вида взрывателей - обычный осколочно-фугасный, малое замедление и большое замедление. Зависит все от вида и вариантов цели - то есть здания, укрепрайоны, сильные укрепрайоны. Подстраиваемся под каждую цель», - показал боеприпасы «Связист».

Помимо «Дельфина», расчет использует высокоточного «Смельчака» - снаряд 3Ф5, который корректируется лазером. Миномет «Тюльпан», отметил артиллерист, машина «для тяжелых случаев».

Старший офицер батареи с позывным Красный добавил, что «Тюльпан» для врага - желанная, но труднодостижимая цель. Чтобы не попасть под огонь, цель миномет отрабатывает всего за 40 секунд, пояснил военный.

Артиллерийские подразделения, вооруженные тяжелыми самоходными минометами 2С4 «Тюльпан», принимают участие в спецоперации с первых дней. За счет особых тактико-технических характеристик такие системы способны поражать наиболее сложные цели и важные объекты противника. Для поражения используются минометные мины массой от 130 до 230 кг. Они способны пробивать бетонные перекрытия толщиной до трех метров.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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