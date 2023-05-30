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Воздушную тревогу объявили в Киеве и пяти регионах Украины

Анна Касаткина
02:47 30.05.2023
В Киевской области сообщается о взрывах.
Воздушную тревогу объявили в Киеве и пяти регионах Украины
© Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, в Киевской области прозвучали взрывы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог.

Сирены, по состоянию на 2.47, звучат в Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, включая столицу. Кроме того, в Киевской области сообщается о взрывах.

Ранее Минобороны России сообщило о результатах группового удара высокоточным оружием большой дальности по украинским аэродромам. По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, в результате удара поражены командные пункты и радиолокационные посты противника, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами.

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