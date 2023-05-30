США готовы объявить о новых экспортных санкциях против России

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Официальный Вашингтон в среду объявит о новых антироссийских санкциях, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Ограничения будут связаны с якобы «поставкой дронов» и «российской дезинформацией», уточнил он.

«Завтра мы объявим новые меры, которые ужесточают экспортный контроль за технологиями, обнаруженными в иранских дронах <...> а также поддержат правозащитников», - цитирует РИА Новости заявление Блинкена.

Страны коллективного Запада уверены, что Иран якобы поставляет Москве беспилотники для ведения боевых действий в зоне спецоперации. Москва и Тегеран неоднократно опровергали данные заявления. Все иранские поставки осуществлялись до начала спецоперации.

Не отстает от своих заокеанских покровителей и президент Украины Владимир Зеленский. На минувшей неделе он объявил о введении санкций против 51 физлица и 220 юридических лиц, которые связаны с транспортной, коммуникационной и промышленными отраслями России и Белоруссии.