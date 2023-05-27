Зеленский ввел новые санкции против 220 юрлиц и 51физлица, связанных с РФ
Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
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В субботу Украина ввела санкции против 51 физического лица и 220 юридических лиц, которые так или иначе связаны с транспортной, коммуникационной и промышленной отраслями России и Белоруссии. Об этом стало известно из соответствующего указа Зеленского.
Так, в санкционном списке оказались «МТС», «РЖД логистика», Государственный НИИ химических продуктов и Минский автомобильный завод.
Ранее пакет антироссийских санкций расширила Япония. Она внесла в него 17 физлиц и 78 организаций. Кроме того, санкции были введены против семи физлиц из новых регионов.