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Зеленский ввел новые санкции против 220 юрлиц и 51физлица, связанных с РФ

Вероника Волосунова
12:41 27.05.2023
Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский ввел новые санкции против 220 юрлиц и 51физлица, связанных с РФ
© Фото: IMAGO, PRESIDENT OF UKRAINE , Globallookpress
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В субботу Украина ввела санкции против 51 физического лица и 220 юридических лиц, которые так или иначе связаны с транспортной, коммуникационной и промышленной отраслями России и Белоруссии. Об этом стало известно из соответствующего указа Зеленского.

Так, в санкционном списке оказались «МТС», «РЖД логистика», Государственный НИИ химических продуктов и Минский автомобильный завод.

Ранее пакет антироссийских санкций расширила Япония. Она внесла в него 17 физлиц и 78 организаций. Кроме того, санкции были введены против семи физлиц из новых регионов.

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