По мнению политтехнолога Сергея Маркелова, депутат Гео Лерос - человек из близкого круга Владимира Зеленского и может многое рассказать о теневой «кухне» официального Киева.

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Уголовное дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского по подозрению в госизмене может пошатнуть его позиции и продемонстрировать обратную сторону политики официального Киева. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал политтехнолог Сергей Маркелов. Заявил об уголовном преследовании главы украинского государства - депутат Верховной рады Гео Лерос. Парламентарий неоднократно был замешан в подобных скандалах, уточнил политтехнолог.

«Это скандальный парень, он бывший депутат фракции "Слуга народа". Попал туда, как творческий человек. Он киношник по своему происхождению, снимал документальное кино, имеет хорошее образование, киевлянин. Он разоблачитель разный тайн. У него, возможно, есть доступ к силовикам и через него идет слив», - объяснил Маркелов.

Ранее Лерос требовал возбудить уголовное дело за госизмену в отношении главы президентского офиса Ермака и членов его семьи, пояснил политтехнолог.

«Известен заявлениями о том, что Зеленский назначает в силовые структуры двойных агентов. У него своеобразный статус, он не может выступать в раде, посещать заседания, но пока остается депутатом», - добавил политтехнолог.

На Украине Лерос имеет авторитет и к нему прислушиваются, заверил Сергей Маркелов.

«В чем серьезность ситуации. В том, что это не случайная история, он не сумасшедший. Второй момент - это парень из команды Зеленского, шоумен. Это тоже показатель того, что он что-то знает. И третье - это хорошая история в том смысле, что он работает на отрезвление идеализированного образа Зеленского. Он показывает всему миру обратную сторону внутренней киевской кухни, а там скелетов в шкафу полно», - констатировал собеседник «Звезды».

Ранее политолог Евгений Михайлов назвал уголовное дело «последним звоночком» для Зеленского. По его мнению, в США начали поиски нового кандидата на роль лидера той части Украины, которая сохранится после завершения спецоперации. Напомним, суд на Украине обязал Госбюро расследований завести уголовное дело о госизмене против Владимира Зеленского.