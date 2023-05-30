© Фото: LaPresse, Roberto Monaldo, GlobalLookPress

На Украине суд обязал Госбюро расследований завести уголовное дело о государственной измене против Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Гео Лерос. Он утверждает, что глава киевского режима назначал «агентов ФСБ» в СБУ.

По словам Гео Лероса, в качестве фигуранта дела должны быть допрошены экс-начальник СБУ Иван Баканов, бывший замсекретаря СНБО Руслан Демченко, глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Роман Машовец.

«Я не позволю этим изменникам избежать ответственности за тяжкие преступления против украинского народа!» - добавил депутат.

Ранее один из бывших украинских министров предположил, что после окончания российской специальной операции может повториться Майдан. Люди ждут перемен и хотят завершения обещанных реформ, которых требовали еще в 2014 году.

Украинцам не нравится и то, что Зеленский становится более автократичным. Он захватывает больше власти, подавляет СМИ, оттесняет парламент, а также игнорирует законодательный надзор за распределением государственных средств.