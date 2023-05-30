Оператора «Звезды» задержали в Ростове-на-Дону без объяснения причин

В настоящий момент оператор телеканала находится в 3-м отделе полиции Кировского РОВД.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Сотрудники полиции без объяснения причин задержали оператора «Звезды» Даниила Фоменко в Ростове-на-Дону. Там сотрудник телеканала снимал упавшие трибуны. Фоменко предъявил силовикам пресс-карту, но его все равно усадили в служебный автомобиль и увезли.

Ранее в Ростове-на-Дону произошло обрушение трибуны на Гребном канале. В результате происшествия погибла женщина, еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести.

В момент ЧП на стадионе проходили соревнования по футболу среди детей. На трибуне собралось порядка 30 зрителей.