Новый российский метеоспутник «Электро-Л» №4 вышел на орбиту

Напомним, ракета-носитель «Протон-М» со спутником «Электро-Л» №4 стартовала с космодрома Байконур в 12:12 по Москве.

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Госкорпорация «Роскосмос» проинформировала, что гидрометеорологический спутник «Электро-Л» №4 был выведен на орбиту. Ракета-носитель «Протон-М» со спутником «Электро-Л» №4 стартовала с космодрома Байконур в 12:12 по столичному времени. По истечении десяти минут блок отделился от третьей ступени ракеты. Далее выведение спутника на орбиту совершалось при помощи разгонного блока «ДМ-03».

«Четвертый метеоспутник "Электро-Л" выведен на орбиту», - говорится в сообщении Роскосмоса в Telegram.

Ранее в Роскосмосе сообщили о завершении подготовки пилотируемого корабля «Союз МС-22» с поврежденным в декабре прошлого года радиатором к возвращению на Землю. Борт вернется на землю в беспилотном режиме. Он доставит грузы и научное оборудование.