Ростовские полицейские отпустили оператора «Звезды», не сумев обосновать его задержание
Сотрудник «Звезды предъявил полицейским пресс-карту, однако его все равно погрузили в патрульный автомобиль и увезли в отдел.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Сотрудники полиции в Ростове-на-Дону не смогли обосновать незаконное задержание оператора «Звезды» Даниила Фоменко и отпустили его.
Оператор сам вышел на связь с редакцией и сообщил, что с ним все в порядке.
Фоменко снимал упавшие на Гребном канале трибуны, после чего к нему подошли сотрудники полиции и увели в сторону патрульного автомобиля. Там у оператора проверили пресс-карту и увезли в один из отделов полиции Кировского РОВД.