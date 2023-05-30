Ростовские полицейские отпустили оператора «Звезды», не сумев обосновать его задержание

Сотрудник «Звезды предъявил полицейским пресс-карту, однако его все равно погрузили в патрульный автомобиль и увезли в отдел.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Сотрудники полиции в Ростове-на-Дону не смогли обосновать незаконное задержание оператора «Звезды» Даниила Фоменко и отпустили его.

Оператор сам вышел на связь с редакцией и сообщил, что с ним все в порядке.

Фоменко снимал упавшие на Гребном канале трибуны, после чего к нему подошли сотрудники полиции и увели в сторону патрульного автомобиля. Там у оператора проверили пресс-карту и увезли в один из отделов полиции Кировского РОВД.