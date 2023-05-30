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Командующего Сухопутными войсками Украины объявили в розыск

Ян Брацкий
17:30 30.05.2023
Ранее МВД России объявило в розыск главкома ВСУ Валерия Залужного.
Командующего Сухопутными войсками Украины объявили в розыск
© Фото: Міністерство оборони України, CC BY 4.0, Wikimedia
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МВД России объявило в розыск командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - пишет РИА Новости.

Конкретная статья, из-за которой Сырский попал в поле зрения российской правоохранительной системы, не указана.

Ранее Министерство внутренних дел России объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который не появлялся на публике с начала мая. Его также разыскивают по уголовной статье.

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