В стране и мире Командующего Сухопутными войсками Украины объявили в розыск Ян Брацкий Ранее МВД России объявило в розыск главкома ВСУ Валерия Залужного. © Фото: Міністерство оборони України, CC BY 4.0, Wikimedia Читайте нас на: МВД России объявило в розыск командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - пишет РИА Новости. Конкретная статья, из-за которой Сырский попал в поле зрения российской правоохранительной системы, не указана. Ранее Министерство внутренних дел России объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который не появлялся на публике с начала мая. Его также разыскивают по уголовной статье. Экспертное мнение и аналитика