Командующего Сухопутными войсками Украины объявили в розыск
Ранее МВД России объявило в розыск главкома ВСУ Валерия Залужного.
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МВД России объявило в розыск командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - пишет РИА Новости.
Конкретная статья, из-за которой Сырский попал в поле зрения российской правоохранительной системы, не указана.
Ранее Министерство внутренних дел России объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который не появлялся на публике с начала мая. Его также разыскивают по уголовной статье.