МВД объявило главкома ВСУ Залужного в розыск

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не появляется на публике с начала мая, когда появилась информация о его тяжелом ранении.

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Министерство внутренних дел России объявило главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного в розыск. Об этом говорится в его карточке из базы разыскиваемых.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - говорится в карточке.

По какой именно статье Уголовного кодекса разыскивается Залужный, не указано.

Ранее стало известно, что в мае Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения после ракетного удара по командному пункту в Херсонской области, пишет РИА Новости. Якобы в одном из киевских госпиталей главкому провели сложную операцию по трепанации черепа.