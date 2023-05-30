Сборная России по футболу проведет сбор осенью

Данное решение принято, чтобы не нарушать программу подготовки клубов к следующему сезону.

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Сборная России по футболу проведет свой следующий сбор осенью. Соответствующее решение было принято после ряда консультаций с клубами и тренерским штабом, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Сейчас РФС ведет переговоры с рядом национальных федераций на предмет проведения товарищеских матчей. Однако график потенциальных соперников сборной не позволяет играть с ними в удобные даты в июне. Чтобы не нарушать программу подготовки клубов к следующему сезону, сбор решили перенести на осень.

Ранее стало известно, что Международная федерация футбола продлила разрешение для иностранных игроков приостанавливать контракты с российскими и белорусскими клубами до 30 июня 2024 года.