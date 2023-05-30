Слава «сбежала» из клиники после госпитализации в Москве

Певица заявила, что у нее очень сильный бронхит.

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Российская певица Анастасия Сланевская (Слава) впервые вышла на связь после госпитализации. Она сообщила, что «cбежала» из больницы и уже дома. По словам артистки, у нее нет коронавируса и воспаления легких, просто «очень сильный бронхит».

«Я сбежала из больницы, сказала, чтобы меня лечили амбулаторно», - сказала Слава на своей странице в Instagram*.

Она заявила, что сейчас принимает необходимые лекарства. Также к ней будут приезжать ставить капельницы.

«Врачи сказали, что через два дня уже встану на ноги», - добавила певица.

Напомним, накануне стало известно, что Славу госпитализировали в больницу. Сообщалось о подозрении на воспаление легких.

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