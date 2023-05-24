© Фото: k09, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

Умерла великая американская певица Тина Тернер. Артистка скончалась на 84 году жизни.

«С большой грустью мы сообщаем о кончине Тины Тернер», - говорится в сообщении, опубликованном в ее официальном аккаунте Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Тина Тернер родилась 26 ноября 1939 года в США в штате Теннесси. В числе наград великой американской певицы восемь наград «Грэмми». Журнал «Rolling Stone» назвал ее одной из величайших певиц современности.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.