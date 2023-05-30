Скончался актер из «Каменской» Николай Шатохин

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Вчера в одной из больниц Московской области на 63-м году жизни умер актер Николай Шатохин, сыгравший в сериалах «Каменская» и «Склифосовский». Об этом сегодня сообщила режиссер Ксения Зорина.

По ее словам, похороны артиста намечены на 1 июня. Прощание, предположительно, состоится в Московском театре юного зрителя.

«Прощание очень сложно организовать, потому что умер Коля в Московской области, но, скорее всего, оно будет и надо, чтобы люди узнали и пришли с ним проститься», - написала Зорина на своей странице в Facebook*.

Напомним, ранее ушел из жизни каскадер, актер и постановщик трюков Олег Василюк, сыгравший в «Улицах разбитых фонарей». Он скончался на 79-м году жизни.

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