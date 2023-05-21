Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Олег Василюк

Олег Василюк умер в возрасте 78 лет, причина его смерти не называется.

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Каскадер, актер и постановщик трюков Олег Василюк, сыгравший в «Улицах разбитых фонарей», скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС каскадер-постановщик Олег Корытин.

«Замечательный каскадер и неординарный постановщик трюков, очень жаль, что он ушел от нас», - сказал Корытин.

По его словам, Василюк подходил к трюковой работает очень вдумчиво, у него был свой подход.

Причина смерти артиста не называется.

Василюк родился 30 декабря 1944 года, был каскадером студии «Ленфильм», играл в фильмах и сериалах. На его счету десятки кинокартин, включая «Улицы разбитых фонарей», «Агента национальной безопасности», «Трудно быть богом» и другие.

Ранее ушел из жизни актер кино и тетра «Ленком» Владимир Кузнецов, известный по своим ролям в картинах «Битва за Москву», «Юнона и Авось» и других работах. Артист умер в возрасте 79 лет.