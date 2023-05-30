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Политолог Михайлов назвал уголовное дело «последним звоночком» для Зеленского

Ян Брацкий
16:36 30.05.2023
По мнению политолога Евгения Михайлова, заокеанские кураторы официального Киева начинают подбирать новую кандидатуру на роль украинского лидера.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Dirk Waem, Belga News Agency, GlobalLookPress
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Уголовное дело против президента Украины Владимира Зеленского не имеет реальных перспектив, но демонстрирует обострение политической борьбы. Таким мнением со «Звездой» поделился политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

«Начались внутренние разборки за то, кто останется у власти в той части Украины, которая будет существовать. Зеленский везде себя позорит, в том числе перед западными партнерами. Американцы давно сделали другие ставки. Залужного убрали с политической арены. Нужно подбирать следующего», - сказал Михайлов.

Владимиру Зеленскому в сложившейся ситуации необходимо действовать, уверен политолог, либо идти на очередное обострение с Москвой, либо окончательно сдавать суверенитет.  

«Это последний звоночек для Зеленского. Ему нужно предпринимать что-то в борьбе с Россией или полностью ложиться под США. Зеленский где-то пытается выкаблучиваться и принимает самостоятельные решения. Он не послушал американцев, не вывел войска из Бахмута, в итоге было перемолото более 70 тысяч военнослужащих. Американцы этим очень недовольны. Эти военнослужащие могли послужить их интересам на других линиях боестолкновения», - добавил политолог.

Ранее стало известно, что суд на Украине обязал Госбюро расследований завести уголовное дело о госизмене против Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Гео Лерос. Он уверен, что президент назначал «сотрудников ФСБ» в Службу безопасности Украины.

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