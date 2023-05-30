Маск встретился с министром иностранных дел КНР

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Сегодня в Пекине министр иностранных дел КНР Цинь Ган встретился с генеральным директором компании Tesla Илоном Маском. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Китая. В ходе встречи американский миллиардер заявил, что готов продолжать расширять бизнес в Поднебесной.

По словам Илона Маска, интересы США и КНР сильно переплетены и неотделимы друг от друга. Он также отметил, что китайцы трудолюбивы и умны.

Цинь Ган в свою очередь подчеркнул, что КНР продолжит продвигать открытость на высоком уровне. Страна стремится создать более ориентированную на рынок, легализованную и интернационализированную бизнес-среду для компаний со всего мира, включая Tesla.

«Здоровые, стабильные и конструктивные китайско-американские отношения выгодны не только обеим странам, но и всему миру», - добавил глава МИД Китая.

Напомним, в октябре прошлого года Илон Маск заявил, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен, и предложил сделать остров специальным административным районом Китая. По словам миллиардера, при создании такого района можно было бы достичь более либеральных договоренностей для Гонконга. При этом бизнесмен признал, что его идея, вероятно, понравится не всем.