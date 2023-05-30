Очевидцы: влетевшему в толпу в Мытищах водителю стало плохо за рулем

В результате пострадали четыре человека.

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Водителю, который сбил троих пешеходов у колледжа в Мытищах, стало плохо за рулем, рассказали корреспонденту «Звезды» очевидцы. По данным прокуратуры Московской области, BMW вылетел на тротуар после ДТП с другой попутной машиной.

В результате пострадали четыре человека. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней степени тяжести.

Авария произошла около 10 утра 30 мая на Олимпийском проспекте у местного колледжа.