Baza: дети высокопоставленных чиновников перевернулись на BMW в Подмосковье

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Пять детей высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов попали в автомобильную аварию в Подмосковье, перевернувшись на BMW. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром возле села Петрово-Дальнее под Красногорском.

Утверждается, что иномарка не вписалась в поворот и завалилась на бок. Различные травмы получили двое парней и трое девушек.

Напомним, недавно в Москве столкнулись автомобиль скорой помощи и такси. В результате аварии погиб медработник.

Причиной ДТП стал выезд таксиста на перекресток на красный сигнал светофора. Возбуждено уголовное дело.