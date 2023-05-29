Baza: дети высокопоставленных чиновников перевернулись на BMW в Подмосковье
Авария произошла сегодня утром возле села Петрово-Дальнее.
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Пять детей высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов попали в автомобильную аварию в Подмосковье, перевернувшись на BMW. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром возле села Петрово-Дальнее под Красногорском.
Утверждается, что иномарка не вписалась в поворот и завалилась на бок. Различные травмы получили двое парней и трое девушек.
Напомним, недавно в Москве столкнулись автомобиль скорой помощи и такси. В результате аварии погиб медработник.
Причиной ДТП стал выезд таксиста на перекресток на красный сигнал светофора. Возбуждено уголовное дело.