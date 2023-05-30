Эрдоган и Зеленский обсудили конфликт на Украине

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуация на Украине и двусторонние отношения. Об этом сообщает администрация турецкого президента.

Отмечается, что Зеленский поздравил Эрдогана с переизбранием на новый президентский срок и выразил надежду, что период после выборов пойдет на пользу турецкому народу. Кроме того, обсуждались вопросы, связанные с украинским конфликтом и региональные вопросы, пишет ТАСС.

Ранее Эрдоган побеседовал по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Президент РФ поздравил его с переизбранием, а также отметил большой вклад Эрдогана в развитие отношений между двумя странами.