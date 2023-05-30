«Солнцепек» поразил два опорных пункта противника на Южно-Донецком направлении

В районе Великой Новоселки огнем артиллерии уничтожен склад боеприпасов противника, добавили в пресс-центре группировки «Восток».

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Тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» поразили два опорника противника на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«В районе Великой Новоселки огнем артиллерии уничтожен склад боеприпасов противника, а экипажем тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Солнцепек" поражены два опорных пункта», - сказал он.

Как утверждает Чехов, наши силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника.

Кроме того, группировка «Восток» пресекла две попытки разведки боем. Российские артиллеристы накрыли огнем скопления украинских боевиков в районах Времьевки и Великой Новоселки. В результате этих ударов противник понес потери в живой силе и технике.

Ранее Минобороны сообщило об ударах штурмовиков Су-25 по позициям противника и показало кадры боевой работы летчиков.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.