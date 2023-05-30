«Солнцепек» поразил два опорных пункта противника на Южно-Донецком направлении
Тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» поразили два опорника противника на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
«В районе Великой Новоселки огнем артиллерии уничтожен склад боеприпасов противника, а экипажем тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Солнцепек" поражены два опорных пункта», - сказал он.
Как утверждает Чехов, наши силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника.
Кроме того, группировка «Восток» пресекла две попытки разведки боем. Российские артиллеристы накрыли огнем скопления украинских боевиков в районах Времьевки и Великой Новоселки. В результате этих ударов противник понес потери в живой силе и технике.
Ранее Минобороны сообщило об ударах штурмовиков Су-25 по позициям противника и показало кадры боевой работы летчиков.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.