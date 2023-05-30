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С обломками БПЛА в Москве работают эксперты в резиновых перчатках

Дмитрий Трунов
11:32 30.05.2023
Специалисты собрали их в коробки и увозят.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Специалисты собрали в картонные коробки и унесли к полицейской машине обломки дронов в Москве. На видеозаписи с места событий видно, как специалисты в масках и резиновых перчатках в сопровождении полицейских складывают обломки беспилотника в картонные коробки, перевязывают их скотчем и относят к служебной машине.

Беспилотные летательные аппараты врезались в несколько зданий в Москве рано утром 30 мая. За медпомощью после этого обратились два человека, значительных разрушений нет.

По данным Минобороны РФ, из восьми беспилотных летательных аппаратов самолетного типа три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они отклонились от цели и потеряли управление. Пять других сбиты в Московской области ЗРПК «Панцирь-С».

Ранее были опубликованы кадры с места атаки дрона, повредившего жилой дом в Москве.

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