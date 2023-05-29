Автобус с избирателями правящей партии попал в ДТП в Турции

22 человека пострадали. Избиратели голосовали по месту регистрации, в провинции Орду, и возвращались в Стамбул.

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Сторонники правящей Партии справедливости и развития Турции попали в ДТП на автобусе, на котором они возвращались к себе домой в Стамбул после голосования на выборах президента. Пострадали 22 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DHA.

Авария произошла у города Сапанджа на западе Турции в ночь на понедельник. Избиратели голосовали по месту регистрации, в провинции Орду. Автобус врезался в попутный грузовик около 04.30 по местному времени (совпадает с московским).

Травмы получили 22 пассажира, том числе один пострадал тяжело. Водителя зажало, его пришлось извлекать с помощью спецтехники.

Второй тур голосования прошел в Турции в минувшее воскресенье. Действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган победил на президентских выборах. По предварительным данным, он набрал 52,14% голосов. Об этом сообщил руководитель ЦИК страны Ахмет Йенер. Окончательные результаты выборов будут опубликованы не раньше 1 июня.