Армия Армия Армия

Группировка «Юг» отразила две атаки диверсионно-штурмовых групп украинских боевиков

Анна Касаткина
05:47 29.05.2023
Артиллерия группировки «Юг» поразила пункт временной дислокации и склады боеприпасов врага.
Группировка «Юг» отразила две атаки диверсионно-штурмовых групп украинских боевиков
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Два атаки украинских диверсионно-штурмовых групп отражены за минувшие сутки на александро-артемовском и авдеевском направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

«Подразделениями группировки отражены две атаки диверсионно-штурмовых групп противника», - сказал он.

Астафьев добавила, что артиллерия группировки нанесла удары по пункту временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Верхнекаменского, а также по складам боеприпасов в районе Белогоровки и Орехово-Васильевки. В последнем районе тяжелая огнеметная система «Солнцепек» также поразила скопление живой силы 56-й отдельной мотопехотной бригады врага.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за сутки ВС РФ поразили 82 артиллерийских подразделения украинских боевиков на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 96-ти районах.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:47 Армия
Группировка «Юг» отразила две атаки диверсионно-штурмовых групп украинских боевиков
06:12 В стране и мире
Видео
Глава МИД России Лавров прибыл в Кению
05:23 В стране и мире
Госдолг США по соглашению Байдена и Маккарти достигнет потолка 2 января 2025 года
03:04 В стране и мире
На Украине объявлена воздушная тревога, в некоторых областях звучат взрывы
01:46 Армия
Шойгу поздравил бойцов и сотрудников ОПК с Днем военного автомобилиста
Популярное
Видео
Очевидцы сняли на видео окрашенную в зеленый цвет воду Венеции
В США Винни-Пух научит детей противостоять стрельбе в школах
Фигуриста Костомарова не удается вывести из депрессии
Рок-музыканту Валерию Кипелову присвоили звание заслуженного артиста России
Видео
Лидер группы «Звери» Роман Билык устроил разборки в самарском пабе
Видео
Китаист Заклязьминская рассказала, в каких сферах Россия и Китай будут успешно сотрудничать
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.