© Фото: Минобороны России

Два атаки украинских диверсионно-штурмовых групп отражены за минувшие сутки на александро-артемовском и авдеевском направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

«Подразделениями группировки отражены две атаки диверсионно-штурмовых групп противника», - сказал он.

Астафьев добавила, что артиллерия группировки нанесла удары по пункту временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Верхнекаменского, а также по складам боеприпасов в районе Белогоровки и Орехово-Васильевки. В последнем районе тяжелая огнеметная система «Солнцепек» также поразила скопление живой силы 56-й отдельной мотопехотной бригады врага.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за сутки ВС РФ поразили 82 артиллерийских подразделения украинских боевиков на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 96-ти районах.