Российские войска поразили 82 артиллерийских подразделения украинских боевиков на огневых позициях

В Минобороны добавили, что ВС РФ также поразили живую силу и военную технику противника в 96-ти районах.

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Вооруженные силы Российской Федерации поразили в течение суток 82 артиллерийских подразделения украинских боевиков на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 96-ти районах. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96-ти районах», - заявил представитель МО РФ.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве добавили, что в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Торецк Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 24-й и 54-й механизированных бригад украинской армии.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что летчик Су-25 ВКС РФ успешно выполнил посадку после атаки ПЗРК противника. За проявленные мужество и отвагу российского пилота представили к государственной награде.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.