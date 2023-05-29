Два пуска - два попадания: расчеты ПТРК «Штурм-С» поразили украинский опорный пункт в зоне СВО

На одном из направлений разведка обнаружила наращивание сил врага, после чего на позиции выдвинулись ракетные комплексы.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» управляемыми ракетами уничтожили опорный пункт врага на передовой спецоперации. Кадры боевой работы показало Минобороны России.

Данные о наращивании сил противника на одном из направлений СВО разведчики получили с помощью беспилотного летательного аппарата. С воздуха удалось обнаружить блиндажи, опорные пункты, бронетехнику и артиллерийские позиции украинских боевиков.

Расчеты ПТРК «Штурм-С» прибыли на позицию и скрылись в лесополосе. После получения точных координат комплексы выпустили управляемые ракеты и оперативно сменили позицию во избежание ответного огня. Два выстрела - два прямых попадания.

До позиций противника - всего 700 метров, при этом дальность прицельной стрельбы «Штурм-С» составляет до шести километров.

«Преимущество "Штурм-С" в том, что можно работать в любую погоду. В том числе, по подвижной технике. Противник технику сейчас бережет. На открытую местность ее не выгоняет. В основном они находятся в обороне. Поэтому с нашей техники работаем по опорным пунктам», - рассказал командир взвода с позывным Белый.

По его словам, целью на этот раз был труднодоступный опорный пункт.

«Нашли место, откуда можно было произвести пуск. Выехали незамедлительно. Произвели два пуска. В результате чего он был поражен», - пояснил Белый.

Грозные машины в зоне спецоперации наносят удары по опорным пунктам, дотам, танкам и другому бронированному вооружению врага. Они также способны сбивать воздушные цели, летающие на небольшой высоте - например, БПЛА и вертолеты.

Ранее в Минобороны России показали кадры уничтожения 152-мм гаубицами «Мста-Б» бронетехники и укрепленных позиций украинских боевиков в зоне спецоперации.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.