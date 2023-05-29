Армия Армия спецоперация ТЕГИ

Два пуска - два попадания: расчеты ПТРК «Штурм-С» поразили украинский опорный пункт в зоне СВО

06:05 29.05.2023
На одном из направлений разведка обнаружила наращивание сил врага, после чего на позиции выдвинулись ракетные комплексы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» управляемыми ракетами уничтожили опорный пункт врага на передовой спецоперации. Кадры боевой работы показало Минобороны России.

Данные о наращивании сил противника на одном из направлений СВО разведчики получили с помощью беспилотного летательного аппарата. С воздуха удалось обнаружить блиндажи, опорные пункты, бронетехнику и артиллерийские позиции украинских боевиков.

Расчеты ПТРК «Штурм-С» прибыли на позицию и скрылись в лесополосе. После получения точных координат комплексы выпустили управляемые ракеты и оперативно сменили позицию во избежание ответного огня. Два выстрела - два прямых попадания.

До позиций противника - всего 700 метров, при этом дальность прицельной стрельбы «Штурм-С» составляет до шести километров.

«Преимущество "Штурм-С" в том, что можно работать в любую погоду. В том числе, по подвижной технике. Противник технику сейчас бережет. На открытую местность ее не выгоняет. В основном они находятся в обороне. Поэтому с нашей техники работаем по опорным пунктам», - рассказал командир взвода с позывным Белый.

По его словам, целью на этот раз был труднодоступный опорный пункт.

«Нашли место, откуда можно было произвести пуск. Выехали незамедлительно. Произвели два пуска. В результате чего он был поражен», - пояснил Белый.

Грозные машины в зоне спецоперации наносят удары по опорным пунктам, дотам, танкам и другому бронированному вооружению врага. Они также способны сбивать воздушные цели, летающие на небольшой высоте - например, БПЛА и вертолеты.

Ранее в Минобороны России показали кадры уничтожения 152-мм гаубицами «Мста-Б» бронетехники и укрепленных позиций украинских боевиков в зоне спецоперации.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:47 Армия
Группировка «Юг» отразила две атаки диверсионно-штурмовых групп украинских боевиков
06:12 В стране и мире
Видео
Глава МИД России Лавров прибыл в Кению
05:23 В стране и мире
Госдолг США по соглашению Байдена и Маккарти достигнет потолка 2 января 2025 года
03:04 В стране и мире
На Украине объявлена воздушная тревога, в некоторых областях звучат взрывы
01:46 Армия
Шойгу поздравил бойцов и сотрудников ОПК с Днем военного автомобилиста
Популярное
Видео
Очевидцы сняли на видео окрашенную в зеленый цвет воду Венеции
В США Винни-Пух научит детей противостоять стрельбе в школах
Фигуриста Костомарова не удается вывести из депрессии
Рок-музыканту Валерию Кипелову присвоили звание заслуженного артиста России
Видео
Лидер группы «Звери» Роман Билык устроил разборки в самарском пабе
Видео
Китаист Заклязьминская рассказала, в каких сферах Россия и Китай будут успешно сотрудничать
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.